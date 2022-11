Viterbo, superbonus 110%. Confconsumatori: "E' una bomba ad orologeria"

07 novembre 2022 a

I controlli dell’Agenzia delle Entrate sui lavori effettuati con il superbonus 110% potrebbero avere effetti devastanti anche nella Tuscia. Ne sono sicuri dalla Confconsumatori di Viterbo. “Questa rischia di essere una bomba ad orologeria”, dice senza mezzi termini il responsabile provinciale dell’associazione Antonio Nobili che aggiunge: “Nella Tuscia ci sono almeno 1.000 pratiche a rischio per ritardi o per errate interpretazioni delle numerose circolari che sono state emanate nel tempo”. L’associazione di Viterbo è al lavoro da settimane con un pool di esperti per capire come muoversi. “In particolare si sta cercando di capire quale sia il ruolo per le varie fasi per lo svolgimento dei lavori sia dei professionisti che delle impresa, in riferimento ai compensi poi avuti”, spiega il responsabile che poi lancia l’allarme: “Ci giungono dati abbastanza allarmanti e si potrebbe rischiare che il bonus 110, per come è stato usato, possa innescato una bomba ad orologeria che potrebbe (speriamo mai) esplodere tramite le verifiche che già l’ufficio delle entrate sta attuando per legge”.

Problemi col superbonus: apre sportello Confconsumatori



“Chi ha usufruito dei bonus - continua - dovrebbe iniziare a fare verifiche in riferimento al regolare svolgimento per l’applicazione dell’iter per accertare se siano stati rispettati tutti i paramenti previsti. Se verranno trovate delle irregolarità, si sappia che sarà a loro richiesto dall’ufficio delle entrate il non dovuto da parte dello Stato”.

Per questo la Confconsumatori fa sapere di aver messo a disposizione delle persone che hanno in corso un interventi con il superbonus, o lo hanno concluso da poco, un pool di esperti. In particolare la squadra messa in campo da Confconsumatori è a disposizione di tutti coloro che - per ritardi burocratici o per la difficoltà nei mesi scorsi di scontare i crediti - si sono visti bloccare il cantiere e che rischiano di dover pagare per intero i costi degli interventi edilizi e di progettazione



