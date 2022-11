Viterbo, guida Michelin. Namo Ristobottega di Tarquinia tra i nuovi Bib Gourmand

07 novembre 2022 a

Manca ormai davvero poco per il lancio della 68esima edizione della Guida Michelin Italia, in programma domani 8 novembre nella storica sede di Franciacorta. La nota, attesa guida, conterrà i nomi dei nuovi Bib Gourmand (saranno 29), per un totale di 257 ristoranti. Tra i nuovi 29 ristoranti c’è anche Namo Ristobottega, noto locale di Tarquinia, che tra pochi giorni potrà sfoggiare il Bib Gourmand, ovvero la faccia sorridente dell’Omino Michelin che si lecca i baffi. E’ infatti il famosissimo omino il pittogramma che indica un ristorante che propone una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo a un ottimo rapporto qualità prezzo. E questi due elementi, determinanti per favorire una piacevole esperienza al ristorante, sono stati riconosciuti dalla Guida Michelin 2023 anche al Namo Ristobottega di Tarquinia.

