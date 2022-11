Viterbo, scorie radioattive. Elenco dei siti idonei per il deposito basato su vecchie mappe

Beatrice Masci 07 novembre 2022 a

Sogin ha redatto la carta dei siti viterbesi idonei ad ospitare il deposito di scorie nucleari sulla base di mappe geologiche non aggiornate. Si tratta di mappe che risalgono al 1950. Da allora di acqua sotto i ponti e sotto terra ne è passata molta. Lo ha detto Sergio Madonna, professore di geologia della facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia. Lo ha detto intervenendo al consiglio comunale aperto convocato dal Comune di Viterbo, per discutere del deposito e dei 22 siti viterbesi ritenuti idonei ad ospitarlo.

Una osservazione, quella del professor Madonna, alla quale avrebbe potuto replicare Sogin, se solo non avesse rifiutato l’invito a partecipare.

A supporto di quanto affermato dal professor Madonna, nella stessa seduta era intervenuto anche Roberto Troncarelli dell’ordine nazionale geologi. A ricordarlo, a distanza di una settimana dal consiglio comunale straordinario, è la consigliere Luisa Ciambella, promotrice di quel consiglio comunale e oggi promotrice di un preciso impegno: “Lavoreremo per indurre la Regione ad aggiornare quanto prima quelle mappe”.

Il professor Madonna, intervenuto come consulente dei movimenti, per spiegare l’importanza di quelle mappe ha fatto l’esempio di un condominio che deve realizzare un deposito di rifiuti e lo costruisce, tratto in inganno dalle mappe vecchie, su una falda acquifera. Praticamente sarebbe la medesima cosa.

