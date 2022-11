Viterbo, infortuni sul lavoro: 2.046 da gennaio a settembre

Beatrice Masci 07 novembre 2022 a

a

a

“Bene il tavolo attivato dalla Prefettura con tutti i soggetti interessati per contrastare il drammatico fenomeno degli infortuni sul lavoro. Va infatti ripristinata la cultura della sicurezza attraverso la formazione e con progetti nelle scuole per educare gli studenti alla sicurezza. Un infortunio, oltre a creare un danno a chi lo riceve, diventa anche un danno per la collettività. Lavorare in sicurezza deve essere un diritto, non una concessione”. Così il segretario provinciale della Cisl Fortunato Mannino al termine dell’incontro promosso dal prefetto Antonio Cananà in occasione della Settimana europea per la sicurezza e salute sul lavoro.

Camionista travolto da rimorchio: ferito gravemente

Che il fenomeno sia ben presente lo dicono i dati dell’osservatorio Inail. Nella Tuscia a settembre si sono verificati 178 infortuni, contro i 164 denunciati nello stesso periodo del 2021. Un aumento consistente che si riflette sul dato relativo al periodo gennaio-settembre. Nel 2021, nei primi nove mesi, furono denunciati 1.490 infortuni, quest’anno, nello stesso periodo, sono stati accertati 2.046 incidenti sul posto di lavoro. Tra questi un mortale, contro i quattro accaduti nei primi nove mesi del 2021. Dati allarmanti, spiega la Cisl, che interessano diverse tipologie di lavoro, soprattutto edilizia, agricoltura e servizi.

Canadair precipitato sull'Etna. Il pilota Matteo Pozzoli viveva a Soriano nel Cimino

Il fenomeno è purtroppo trasversale, nel senso che colpisce più o meno tutti i settori lavorativi, ma i più colpiti restano comunque l’edilizia e l’agricoltura. Sul fronte dell’edilizia, la Cisl, come aveva già fatto nel recente passato, torna a chiedere maggiori controlli nei cantieri: “Il proliferare di nuovi cantieri, grazie ai fondi del Pnrr ora e del Superbonus prima - spiega il segretario Mannino - obbliga tutti a maggiori controlli. Ma non è solo l’edilizia il settore a rischio, c’è anche l’agricoltura che presenta un elevato tasso di infortuni”.

Per effettuare maggiori controlli, però, occorrono più ispettori. E anche di questo si è parlato al tavolo in Prefettura.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 7 NOVEMBRE (Edicola digitale)

Lavoratori sfruttati. La testimonianza di un autista: “In servizio anche 11 ore al giorno"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.