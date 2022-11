Viterbo, turismo. Il Comune: “Per il ponte dei santi occupato l'85% dei posti letto”

Massimiliano Conti 06 novembre 2022 a

a

a

Tremila ingressi al polo museale tra il 29 ottobre e il 2 novembre; 85% di occupazione dei posti letto nelle strutture alberghiere cittadine; +30% delle presenze rispetto allo scorso anno (fonte FederAlberghi); zero alloggi disponibili su Airbnb.

A Viterbo è stato un ponte di Ognissanti da tutto esaurito quello appena archiviato. Sono da capogiro per queste latitudini i numeri forniti dalla sindaca Chiara Frontini, complice anche la mostra dedicata a Michelangelo e a Sebastiano del Piombo inaugurata domenica scorsa all’interno del museo dei portici di Palazzo dei Priori. Ma se l’evento organizzato dall’assessore alla bellezza Vittorio Sgarbi è stato sicuramente un grande catalizzatore, il flusso record di turisti è anche frutto dell’interesse per la città dei papi che negli ultimi anni sembra essersi miracolosamente risvegliato dopo anni passati nel cono d’ombra che lambisce i grandi itinerari turistici nazionali.

Tutto esaurito per il ponte dei Santi

La sindaca, come elementi di attrazione nel lungo ponte di Ognissanti, cita anche le iniziative legate ad Halloween così come la tradizionale sagra della castagna e del fungo porcino che si è svolta nella frazione di San Martino al Cimino. “La nostra città – dichiara Frontini - è stata destinazione turistica di migliaia di persone. Stiamo lavorando affinché Viterbo lo sia sempre, non solo in occasione di eventi particolari o ponti legati a festività, ma in maniera strutturale”. La prima cittadina, numeri alla mano, parla di un forte incremento di visitatori, “la cui permanenza media non si è limitata a un semplice passaggio in città. Niente a che vedere – sottolinea - con il cosiddetto turismo mordi e fuggi, per intenderci. Questo si merita Viterbo, una città viva, e noi continueremo ad investire su questa strada”.

Presepe vivente, al via le iscrizioni per gli aspiranti figuranti

Alessandro Stanchi, professore di Economia e statistica all’Università di Torino alla Escp Business School, nel corso della tavola rotonda che si è svolta nell’ambito della quinta edizione dell’iniziativa “Notte di Mezzo – Halloween il passaggio 2022”, ha parlato di turismo creativo: “Ho visto una manifestazione molto ben fatta e soprattutto molto calata nel territorio”, ha detto il docente, sottolineando l’importanza di un turismo basato su elementi di antropologia e archeologia dei territori, in cui il visitatore arriva “non solo per vedere i monumenti, ma anche per ‘ascoltare’ la cultura del luogo”.

La Via Francigena si percorre in bicicletta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.