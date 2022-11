Viterbo, nonni digitali. La Cna promuove corsi gratuiti

06 novembre 2022 a

Pensionati sì, ma digitali. Insieme alla Cna possono imparare a padroneggiare la tecnologia di pc e smartphone grazie a due corsi gratuiti. A ospitare l’iniziativa sarà l’aula di informatica di Cna Sostenibile, in via dell’Industria (zona Poggino), a Viterbo. Potranno partecipare 20 associati, e l’adesione potrà essere effettuata anche al momento dell’iscrizione ai corsi. E poi via alle cinque lezioni, articolate in quattro ore l’una, in calendario mercoledì 16 e 30 novembre, poi il 7, 14 e 21 dicembre.

“Viviamo in un periodo – dice Nisi, presidente Cna Pensionati di Viterbo – in cui l’evoluzione degli eventi è molto veloce e tutti devono correre per stare al passo coi tempi. Cosa che per un pensionato può risultare in certi casi non proprio agevole”. Il programma dei corsi prevede concetti teorici di base, uso del computer, funzioni di base del sistema operativo, della posta elettronica, di internet. E l’utilizzo dei servizi online: meccanismi di ricerca, lettura di un quotidiano e di altre pubblicazioni, operazioni bancarie, consultazione conti correnti, pagamento bollette, acquisti, Spid e accesso ai servizi online della pubblica amministrazione, banche dati in rete.

“Cna Pensionati – spiega Marra – conta nel Lazio 11.288 associati. Per loro, noi siamo un po’ gli interpreti della realtà, affidabili anche quando si tratta di orientarsi”.



