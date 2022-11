Viterbo, santuario di Santa Rosa. Indagini strutturali all'interno della cupola

06 novembre 2022 a

Al via delle indagini strutturali sulla cupola del santuario di Santa Rosa. È di mercoledì scorso l’ordinanza del dirigente del settore urbanistica Stefano Peruzzo che autorizza l’occupazione di suolo pubblico “mediante delimitazione dell’area e sosta di automezzi” in largo Facchini di Santa Rosa, su richiesta della Soprintendenza alle Belle arti.

Le indagini strutturali su uno dei simboli della città rientrano all’interno del piano di adeguamento sismico dell’intero monastero finanziato dal ministero dei Beni culturali con circa due milioni di euro. L’assegnazione dei fondi risale ad alcuni anni fa quando a capo del Mibact (oggi MiC), c’era Dario Franceschini, il quale rispose all’appello lanciato da Giuseppe Fioroni. Le indagini strutturali, come riporta l’ordinanza del Comune, si svolgeranno dal 14 al 19 novembre.

Tra il 2015 e il 2016 il monastero di Santa Rosa è già stato interessato da un importante intervento di ristrutturazione, sempre finanziato dall’allora ministro Franceschini e sempre per intercessione dell’ex parlamentare Fioroni.

I lavori, per un importo complessivo di 250 mila euro, riguardarono in quella circostanza il tetto dell’edificio dopo l’allarme che era stato lanciato dalle suore sulle infiltrazioni d’acqua che stavano mettendo a rischio la sala capitolare del monastero, attigua al refettorio antico.



