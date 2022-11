Lazio, caro bollette. Già 302 domande per le comunità energetiche

06 novembre 2022 a

Sono già 302 in tutto le richieste di informazioni e contatto raccolte dalla Regione Lazio da parte di diversi soggetti (cittadini, imprese, enti locali) in appena una settimana attraverso la campagna di sensibilizzazione sulle comunità energetiche rinnovabili (Cer) “Meno inquini, Più risparmi”, lanciata on line attraverso il portale www.lazioecologicoedigitale.it/comunitaenergeticherinnovabili, e in corso fino a novembre quando è prevista l’uscita del bando regionale per finanziare le Cer, in particolare gli studi di fattibilità.Tante le richieste anche arrivate da Viterbo (3,64%) e da Rieti (3,31%). “Si tratta di 302 adesioni complessive, raccolte on line attraverso la compilazione di tre tipi di form specifici, di cui 287 sono richieste di informazioni e aggiornamenti, 193 candidature per organizzare un incontro formativo e ben 93 sono soggetti che hanno già trovato un gruppo di 10 persone, quindi almeno 930 persone complessive, per organizzare un incontro di formazione per diventare ambasciatore della transizione ecologica” dichiara Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio.

