Viterbo, morto dopo essere stato investito. Lunedì 7 novembre ispezione cadaverica sul corpo di Raffaele Caiazza

Non è ancora stata fissata la data dei funerali di Raffaele Caiazza, l’imprenditore ed ex presidente della Virtus Pilastro morto venerdì scorso a Belcolle dopo essere stato travolto da un’auto. L’incidente era avvenuto il 10 ottobre scorso sulla Cassia Sud, all’altezza del nuovo semaforo del quartiere di Ponte dell’Elce, non distante dalla ditta di autodemolizioni e raccolta rottami di cui Caiazza era proprietario. Da quel giorno l’imprenditore è rimasto in coma farmacologico nel reparto di rianimazione fino a che, purtroppo, due giorni fa il suo cuore ha cessato di battere. La salma del 63enne è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria e domani dovrebbe essere sottoposta a ispezione cadaverica esterna. Solo dopo sarà riconsegnata ai familiari (alla moglie e ai tre figli) per la celebrazione delle esequie, che a questo punto dovrebbero tenersi all’inizio della prossima settimana, molto probabilmente tra martedì e giovedì. Intanto in città si moltiplicano i messaggi di cordoglio da parte dei tantissimi amici, del mondo del calcio e non solo, che in questi anni hanno avuto modo di conoscere Caiazza.

Tra questi Giampiero Buffetti, ex direttore generale del settore giovanile del Pilastro fino all’estate 2017, quando la gloriosa società biancorossa, di cui Caiazza è stato l’ultimo presidente della storia, ha chiuso i battenti: “Raffaele era una persona squisita - racconta Buffetti -, sempre sorridente, trasmetteva allegria e tranquillità. Nei tre anni che abbiamo condiviso insieme alla Virtus non abbiamo avuto mai una discussione, mai un litigio, anche perché lui cercava di mettere d’accordo tutti i dirigenti che lo supportavano con la volontà e la voglia di fare che lo sempre contraddistinto”.

“Con Raffaele avevo stretto un grandissimo rapporto di amicizia - a parlare Paolo Proietti, allenatore che al Pilastro, con Caiazza presidente, ha vinto il campionato di Seconda categoria nella stagione 2014-15 -. Ricordo ancora come se fosse oggi la festa per la promozione dopo la vittoria per 2-1 a Bomarzo. Ci stringemmo in un abbraccio fortissimo, fieri di quello che insieme ai ragazzi avevamo raggiunto. E’ un dispiacere enorme, ancora non mi sembra possibile che non sia più qui tra noi”.

