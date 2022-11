Viterbo, morto l'ex presidente del Pilastro Raffaele Caiazza travolto da auto sulla Cassia Sud

A. D. P. 05 novembre 2022 a

Raffaele Caiazza non ce l’ha fatta. L’imprenditore viterbese di 63 anni - che era stato travolto da un’auto il 10 ottobre scorso sulla Cassia Sud, all’altezza del nuovo quartiere di Ponte dell’Elce - è deceduto ieri, 4 novembre, a Belcolle. Caiazza, investito mentre stava attraversando la strada, era stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime e subito sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla testa nel tentativo di salvargli la vita. E’ rimasto in coma farmacologico per quasi un mese, ma ieri pomeriggio purtroppo il suo cuore ha cessato di battere.

La salma del 63 enne è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, solo dopo che arriverà il nulla osta da parte del magistrato si conosceranno luogo e data del funerale. Caiazza, imprenditore nel settore dei rottami, era un volto conosciutissimo in città, anche perché da sempre aveva legato la sua vita alla grande passione per il calcio. Infatti è stato per anni presidente della Virtus Pilastro, ex storica società biancorossa del quartiere che oggi non esiste più.

La notizia della sua scomparsa ha fatto in poche ore il giro della città. Centinaia i messaggi di vicinanza e sostegno, infatti, che la famiglia - moglie e due figli - avevano ricevuto nell’ultimo, terribile mese, vissuto nella speranza che l’uomo, rimasto sempre ricoverato nel reparto di rianimazione, riuscisse a riprendersi. L’incidente, come si ricorderà, era avvenuto intorno alle 15,30 del 10 ottobre sulla Cassia Sud, all’altezza del nuovo semaforo del quartiere Ponte dell’Elce, la cui costruzione si è resa necessaria proprio per limitare gli incidenti in un tratto di strada particolarmente pericolosa. Caiazza era stato stato investito da un’Audi che viaggiava in direzione Roma. L’urto con la vettura, violentissimo, lo aveva sbalzato per diversi metri.



