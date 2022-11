Viterbo, reddito di cittadinanza. Pelliccia: “Bisogna salvare chi si impegna”

Andrea Tognotti 05 novembre 2022 a

I furbetti ci sono, ma c'è anche chi rende un servizio in cambio del reddito senza che siano stati i fu navigator a procurare loro l’occasione per farlo. A Viterbo c’è ad esempio Monica Capurso, che tutti i giorni si reca alla biblioteca comunale e aiuta a tenere in ordine libri e documenti dell’archivio storico della biblioteca Ardenti, un ente fondato più di due secoli fa nella città dei papi. Non si parla di assunzione, perché il bilancio non lo consente. Ma il commissario straordinario del Consorzio biblioteche Viterbo, Paolo Pelliccia, suggerisce al governo di non abbattere la scure sui percettori del reddito e anzi di favorire coloro che dimostrano buona volontà.

“Racconto questa storia perché sia di monito”, esordisce Pelliccia – un passato di consulente di case editrici e uffici stampa, collaboratore del Teatro di Roma ai tempi della direzione artistica di Maurizio Scaparro - nel suo colloquio con il corriere.

“Penso che questa legge sia giusta, tant’è che esiste, con diverse denominazioni, in molti altri Paesi. Certo, poi ci sono quelli che lavorano in nero ma non fermiamoci qui”.

Infatti c’è altro: “Io ho da diversi anni una signora, Monica Capurso, che diligentemente viene tutti i giorni in biblioteca e ha gettato il famoso divano di Oblomov”, il proprietario terriero descritto nel romanzo di Goncarov che vive senza svolgere alcuna attività. “E' venuta da me alcuni anni fa – continua Pelliccia – e mi ha detto che non è giusto prendere i soldi e non fare nulla per la comunità. Ha cominciato a fare un lavoro abbastanza delicato, ha appreso il mestiere della sistemazione dell’archivio, dove ci sono manoscritti e libri fragili, insieme al professor Lorenzo Abbate”.

