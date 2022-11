Viterbo, patenti false. La polizia scopre il giro: 10 stranieri denunciati

05 novembre 2022 a

Avevano messo in piedi un giro di patenti false ma il tentativo di farla franca non è andato in porto. Un gruppo di stranieri ci ha provato, presentando alla Motorizzazione civile falsi attestati di guida stranieri per convertirli in quelli italiani, perfettamente legali. La polizia di Stato li ha bloccati facendo fallire il tentativo di poter uscire dagli uffici della Motorizzazione con documenti di guida in regola per viaggiare in Italia.

Dieci gli stranieri coinvolti nel giro. A bloccarli ci ha pensato, come detto, la polizia di Stato che, al termine di una serie di indagini, nate in seguito alla presentazione di documenti risultati falsi, ha rintracciato i dieci cittadini stranieri responsabili di aver richiesto la conversione di false patenti estere, a loro intestate e ottimamente riprodotte, per ottenere la corrispondente patente di guida italiana.

Quattro di essi erano riusciti nel loro intento, eludendo i controlli degli addetti al rilascio dei documenti. Le persone sono state tutte denunciate, mentre le patenti ottenute con il sistema fraudolento sono state recuperate ed inviate agli uffici competenti per la relativa distruzione.

