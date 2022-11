Viterbo, straordinari agli infermieri. Asl perde causa: "Va pagato anche il tempo per cambiarsi nello spogliatoio"

05 novembre 2022 a

La Asl di Viterbo costretta a sborsare circa 81 mila euro di straordinari a 12 infermieri che l’avevano trascinata in tribunale per vedersi riconoscere, a livello economico, il tempo passato negli spogliatoi per indossare o togliersi le divise necessarie per lavorare in corsia.

Nei giorni scorsi il direttore dell’unità politiche e gestione delle risorse umane Rocco Doganiero ha approvato la delibera che prende atto della sentenza della Corte d’Appello di Roma del febbraio scorso e, dopo i conteggi degli uffici sui turni effettuati dai lavoratori ricorrenti, si è provveduto alla liquidazione di quanto reclamato dagli infermieri con cifre che vanno dai 5 a quasi 8 mila euro a testa di arretrati riconosciuti dai giudici.

La corte d’appello di Roma, prima sezione lavoro e previdenza ha condannato la Asl al pagamento in favore dei 12 infermieri della retribuzione dovuta per il tempo necessario alle operazioni di vestizione dismissione della divisa, così come era stato già sentenziato quantificato dal giudice di primo grado.

Secondo i due verdetti quel tempo - secondo quanto si legge nella delibera - è “da considerarsi come lavoro straordinario, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutare dalle singole scadenze di saldo”.

Dunque nei mesi scorsi l’ufficio legale ha dato mandato all’unità del personale l’elaborazione del conteggi dei turni prestati dai lavoratori ricorrenti per saldare quanto dovuto. Alla fine, tabelle e calcolatrice in mano, la Asl dovrà accreditare ai vincitori della causa la somma di 81.641 euro per chiudere per sempre il contenzioso.



