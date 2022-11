Viterbo, sanità. Antonella Proietti al timone della Asl

05 novembre 2022 a

E’ terminata ufficialmente giovedì 3 novembre l’era di Daniela Donetti alla guida della Asl di Viterbo. La manager ha preso ora possesso della poltrona di direttore generale dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea di Roma, dopo la nomina ufficializzata nelle scorse settimane dalla giunta Zingaretti.

Nonostante i rumors su vari nomi circolati per prendere il posto della Donetti, per il momento, e in fase transitoria, si è deciso per la soluzione interna. Insomma, come si era compreso da giorni, sarà uno degli altri due dirigenti - il direttore sanitario e quello amministrativo - ad assumere l’incarico in attesa di ulteriori decisioni della Regione. E la scelta, secondo normativa vigente, è ricaduta sul direttore sanitario Antonella Proietti che ha più anzianità rispetto alla direttrice amministrativa Simona Di Giovanni.

La nomina ha carattere provvisorio, ma visto che le elezioni regionali non sono poi così lontane (febbraio, marzo) e che il presidente della Regione Nicola Zingaretti è prossimo a presentare le dimissioni dopo l’elezione in Parlamento, sembra evidente che questa soluzione possa essere portata avanti fino all’insediamento della nuova giunta, che poi provvederà a nominare il nuovo direttore generale. I prossimi giorni, in questo senso, saranno decisivi.



