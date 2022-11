Viterbo, liste d'attesa. Due anni per un intervento alla cataratta. La denuncia di un anziano

Massimiliano Conti 05 novembre 2022 a

Quattordici mesi per una colonscopia, 12 mesi per una gastroscopia e, dulcis in fundo (si fa per dire) due anni per un intervento di cataratta. Sono gli attuali tempi di attesa per alcuni esami e prestazioni specialistiche in provincia di Viterbo, alla faccia dell’abbattimento delle liste promesso e sbandierato dalla Regione.

Due anni è esattamente il tempo che un 77enne viterbese, Costantino Serni, dovrà attendere per un intervento alla cataratta. “A luglio – racconta l’anziano – sono stato operato all’occhio sinistro all’ospedale di Acquapendente, dopo un’attesa ancora più lunga, ma eravamo in periodo di pandemia e quindi questi tempi potevano anche starci. Quando sono andato a prenotare l’operazione per l’altro occhio mi sono sentito rispondere che dovrò aspettare almeno due anni. Mi sembra incredibile: sto valutando l’ipotesi di farmi operare privatamente dal momento che questa situazione mi crea parecchio disagio. Sono infatti costretto a portare un paio di occhiali con una lente di vetro, non riesco a leggere e anche guidare sta diventando un problema”.

Quattordici mesi è invece l’attesa minima in provincia di Viterbo per una colonscopia. Ne sa qualcosa anche in questo caso un anziano, stavolta di Civita Castellana, che di fronte alla prospettiva di dover attendere l’inizio 2024 per un esame di controllo fondamentale a una certa età ha scelto le vie brevi, ovvero l’intra moenia. Basta infatti mettere mano al portafogli– nel caso in questione il costo dell’esame è di circa 320 euro, biopsia inclusa – e i tempi della sanità pubblica si riducono magicamente. “E chi non può permettersi certe somme tutt’altro che modeste è condannato a morire?”, si chiede in maniera retorica F. P., la moglie dell’uomo, anche lei vittima dei tempi biblici della sanità viterbese: “Lo scorso mese di giugno – dice - andando a prenotare al cup una gastroscopia mi sono sentita proporre come data maggio 2023”. Morale della favola zingarettiana: o paghi o aspetti. Se non muori prima.

