Viterbo, maltrattamenti in famiglia. Minaccia e insulta la compagna davanti ai vigili urbani: alla sbarra

“All’inizio la aggrediva verbalmente ma poi passò alle minacce di morte”. Questo l’esordio della deposizione resa ieri da un amica della presunta vittima, una trentenne romana, la quale nell’estate del 2019 denunciò l’ex fidanzato, coetaneo, residente a Blera, accusato di maltrattamenti in famiglia. “Stavano insieme da cinque anni e tre anni fa ebbero una bambina – ha spiegato la teste-. Lui si ingelosiva per qualsiasi cosa e sin dal principio della relazione cominciarono i primi campanelli d’allarme. La insultava dandole della ‘sgualdrina da quattro soldi’. Non posso dire di essere stata testimone oculare, in quanto raccolsi solo le confidenze della mia amica la quale mi fece leggere delle conversazioni tra loro. Ma una notte mi chiamò dopo una colluttazione e mi precipitai a casa sua. Quando entrai notai il vetro del forno spaccato, sangue sul muro. Ad un tratto lui tornò e noi ci barricammo. Lei voleva aprire la porta, ma io glielo impedì per scongiurare il peggio. Lui nel frattempo ci urlava frasi come ‘se non aprite vi uccido’, ‘vi faccio quello che si vede nei film’. La convivenza andò avanti tra alti e bassi e a intermittenza e per via delle liti continue lei faceva avanti e indietro da Roma fino a quando si trasferì con la bimba in Liguria dalla madre. Lui alternava dei periodi di calma ad altri di ingiustificata violenza”.

La testimone, proseguendo la propria testimonianza ha aggiunto che già nei primi tempi l’imputato avrebbe malmenato la donna. “Le perforò il timpano e vidi che aveva un livido vicino all’occhio”, ha chiosato la teste. In seguito è stata sentita una vigilessa che nel marzo 2018 intervenne in aiuto della presunta vittima.

“Rientrando verso l’ora di pranzo negli uffici comunali mi fermai in cortile attirata dalle grida di una coppia che discuteva – ha dichiarato la vigilessa-. Il chiasso proveniva da uno degli appartamenti attigui ma durò pochi minuti. Poco dopo un collega mi chiamò perché il litigio era ripreso e cercammo di capire quale fosse l’abitazione. Suonammo e l’imputato scese sotto dicendoci che andava tutto bene, ma io chiesi della ragazza, la quale ci raggiunse. La portammo nei nostri uffici e mi mostrò un livido su una gamba”. Si tornerà in aula il 24 novembre.

