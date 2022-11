Viterbo, pedopornografia. Scambia foto hard con bambina facendo finta di avere 17 anni

Valeria Terranova 04 novembre 2022 a

È entrato nel vivo ier, 3 novembre, il processo a un 40enne della provincia accusato di detenzione di materiale pedopornografico. L’imputato fu denunciato dai genitori di una bimba di soli 7 anni, residenti a Roma, dopo aver scoperto che per due giorni consecutivi, a maggio del 2020, avrebbe chiesto alla bambina foto e video delle sue parti intime intercettandola su un’app e il servizio di messaggistica di Facebook, installati sul telefono del padre della bimba. In aula davanti al giudice Elisabetta Massini a fare il punto sulle investigazioni inerenti alla vicenda un carabiniere, il quale all’epoca dei fatti si occupò di passare al setaccio tutto il materiale informatico requisito dagli inquirenti.

“Quest’uomo spacciandosi per 17enne adescò la bambina su un’app presente sul cellulare del genitore della piccolina per poi passare a Messenger – ha spiegato l’ufficiale dell’Arma-. Analizzando gli account Instagram e Facebook e i contenuti racchiusi su uno dei due smartphone che sequestrammo all’imputato riuscimmo a risalire ai profili social e alla prima foto che fu inoltrata dall’imputato. L’immagine lo ritraeva dal petto fino a quasi il pube ed era ben visibile anche un tatuaggio. La bambina gli mandò invece una foto del viso e poi circa 6 filmati delle sue parti intime su richiesta esplicita dell’uomo. I contatti tra loro durarono due giorni fino a quando il padre si accorse della situazione”. Rispondendo alle domande delle parti volte ad approfondire la prima fase delle indagini, l’operante ha riepilogato le investigazioni relative all’identificazione dell’imputato. “Dalle verifiche che eseguimmo emerse che l’imputato ha un precedente specifico, in quanto molestò una ragazza in un bar – ha precisato il militare-. Un giorno ci presentammo a casa sua, ma al citofono non rispose nessuno. Così rintracciammo il fratello sul posto di lavoro, il quale ci disse che il parente probabilmente stava dormendo e ci scortò fino alla casa dell’imputato facendoci entrare nell’appartamento. In effetti l’uomo stava dormendo a letto con il figlio piccolo avuto dalla ex compagna dalla quale si era separato. In quel frangente eseguimmo la perquisizione, durante la quale rinvenimmo due telefoni cellulari, uno dei quali non funzionante”.

In seguito i tecnici provvidero a salvare tutti i dati ottenuti dagli accertamenti effettuati sui dispositivi su una pendrive che adesso è agli atti del procedimento. La prossima udienza del processo a carico del quarantenne, difeso dall’avvocato Federica Ambrogi, è stata fissata il primo dicembre e sarà dedicata alla discussione.

