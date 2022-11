Viterbo, spaccio. Nasconde cocaina nel sacchetto del pane: alla sbarra

V. T. 04 novembre 2022 a

Sorpreso in possesso di poco più di mezzo etto di cocaina in una busta di carta di fianco a quella del pane. Concesso il rito abbreviato a un 45enne viterbese, finito in manette nei primi di ottobre dopo essere stato intercettato dagli uomini della polizia mentre stava andando a prendere i figli a bordo di una sedia a rotelle a causa di un precedente infortunio. I fatti risalgono ai primi di ottobre, quando i poliziotti, avendo ricevuto delle soffiate da alcune fonti confidenziali, hanno individuato e fermato il quarantenne, diretto presso un istituto scolastico di una frazione del capoluogo frequentato dai propri bambini. Nel corso della perquisizione personale a cui è stato sottoposto il quarantenne gli agenti hanno rinvenuto 56 grammi di cocaina, celati all’interno di un sacchetto di carta che l’uomo aveva riposto insieme ad altre provviste.

La mattina del 6 ottobre scorso il 45enne è comparso in Tribunale accanto al proprio difensore di fiducia, l’avvocato Luigi Mancini, e processato per direttissima per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, da quanto si è appreso in quell’occasione, durante la seduta, rispondendo alle domande dei magistrati, ha sostenuto di aver acquistato il quantitativo di droga per uso personale. Dopo la camera di consiglio, il giudice ha convalidato l’arresto e ha spedito l’imputato agli arresti domiciliari. Ieri il quarantenne si è ritrovato di nuovo al cospetto del giudice che ha accolto l’istanza del difensore, il quale in apertura dell’udienza ha chiesto il rito abbreviato, che in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo della pena. Il giudice ha inoltre consentito all’imputato di lasciare la propria abitazione esclusivamente per recarsi dal fisioterapista obbligandolo a comunicare gli orari d’uscita e di rientro alla polizia giudiziaria.

Tuttavia, appena varcata la porta dell’aula il 45enne, attualmente ancora recluso ai domiciliari, è stato tratto in arresto per pochi minuti, in quanto sarebbe stato sprovvisto del permesso necessario per prendere parte all’udienza e pertanto accusato di evasione. L’imprevisto è stato risolto in brevissimo tempo dal difensore e all’uomo è stato autorizzato a rincasare nell’arco della stessa mattinata. Il dibattimento a carico del 45enne riprenderà il 17 novembre con la seduta riservata alla discussione, al termine della quale è attesa la sentenza.

