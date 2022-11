Viterbo, la storia. Il padrone è morto ma la gatta Briciola lo aspetta tutti i giorni a Fabrica di Roma

Massimiliano Conti 04 novembre 2022 a

Lei si chiama Briciola e dal 23 maggio scorso ogni giorno sosta per ore davanti al cancello di una casa, a Fabrica di Roma.

Aspetta che torni “nonno” Enrico. Lui - un anziano che viveva da solo con una pensione di 600 euro al mese e che l’ha sfamata e accudita per anni insieme agli altri numerosi appartenenti a una colonia felina - però non tornerà più. E’ morto lo stesso giorno nella casa di cura di Nepi, al termine di una breve malattia che non gli ha lasciato scampo.

E’ una storia struggente, dalle tinte quasi neorealiste alla Umberto D. quella narrata da Gloria Cossio di Codroipo, una volontaria animalista di Civita Castellana che si è presa cura per tre anni dei gatti e dell’anziano e che oggi, a distanza di diversi mesi, si commuove ancora nel ricordarlo. Nel film di Vittorio De Sica, accanto all’anziano, c’era l’inseparabile cane Flaik, qui la protagonista è invece una gatta dal bellissimo manto rosso e nero. Briciola appunto.

“La sua storia è incredibile, meriterebbe un libro - racconta Gloria Cossio -. Tre anni fa mi contattò un’amica volontaria, dicendomi che c’era questo signore di Fabrica che aveva tanti gatti, alcuni dei quali continuavano a partorire cuccioli. Sono andata lì e mi sono presa a cuore loro e anche lui. Poverino, era stato abbandonato da tutti, anche dai familiari, che non vedeva da vent’anni. Lo chiamavo nonnino, nonostante non fosse poi così vecchio. Ho iniziato a portare il cibo per gli animali e spesso anche per lui, tutto quello che nel mio piccolo potevo permettermi. Ma soprattutto gli facevo compagnia. Ho fatto sterilizzare i gatti, tra cui anche Briciola, la sua preferita, l’unica a cui permetteva qualunque cosa, anche di rubargli il prosciutto sul tavolo”.

