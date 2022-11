Viterbo, ubriaco aizzò cani contro poliziotti. Condannato a 4 mesi

04 novembre 2022 a

È stato condannato a 4 mesi e 5 giorni un senzatetto, di origini tedesche, finito a processo perché si stese in mezzo alla strada completamente ubriaco aizzando i propri cani contro i poliziotti. L’uomo la sera del 7 giugno di 3 anni fa diede in escandescenze in via di Valle Cupa, finendo a giudizio per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A giugno scorso è stato sentito l’agente che fu addentato da uno dei meticci al seguito del vagabondo.

“In serata la centrale operativa ci segnalò che quest’uomo aveva spaccato una bottiglia di vetro accanto all’entrata di un ristorante. Quando arrivammo trovammo il quarantenne disteso – ha raccontato il poliziotto-. Aveva bevuto e lo aiutammo a sedersi su dei gradini, ma iniziò a inveire contro di noi. A un certo punto si girò abbassandosi i pantaloni per urinare, mentre dal portone di fronte uscivano dei bambini accompagnati dai genitori, i quali stavano lasciando una festa. Immediatamente sollecitammo l’intervento del 118, di un veterinario della Asl e dell’accalappiacani. Il quarantenne rifiutò le cure e non volle salire a bordo della volante e fu in quel momento che incitò i suoi cani uno dei quali mi diede un morso tra la coscia e la natica sinistra. Contemporaneamente l’uomo colpì alla spalla un altro collega. Ce la vacammo con una prognosi di 5 e 2 giorni. Una volta trasferito in questura prese a testate i muri”.

Ieri è stato sentito l’altro poliziotto aggredito dal 44enne, il quale ha confermato le circostanze, e al termine della discussione e della camera di consiglio è arrivato il verdetto del giudice Elisabetta Massini.



