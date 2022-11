Viterbo, Covid. Drive in del Riello trasferito a Belcolle

04 novembre 2022 a

Con l’aumento dei vaccinati - oltre l’80 per cento della popolazione - diminuisce la richiesta di tamponi. Proprio in considerazione della richiesta e delle diverse modalità attualmente utilizzate dalla popolazione per l’esecuzione dei tamponi finalizzati alla diagnosi dell’infezione da Covid, la Asl di Viterbo comunica che, a partire da lunedì, il Drive in attivo al Riello sarà trasferito all’ospedale Belcolle, nei locali individuati presso il Blocco D.

La struttura sarà aperta alla cittadinanza nei pomeriggi di lunedì, giovedì e sabato, dalle ore 15 alle 19.

L’accesso ai servizi di drive in è consentito tramite prenotazione sul portale della Regione Lazio, salutelazio, al seguente link www.salutelazio.it/prenota-drive-in. Sul fronte dei contagi, tuttavia, va segnalato che i numeri sono ancora in aumento, così come, purtroppo, i decessi. Ieri infatti una persona e morta a causa del Covid mentre i positivi sono stati 190. Due giorni fa i positivi erano 35, mentre i morti sono purtroppo stati due. A livello regionale, il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,5%.

