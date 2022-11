Viterbo, Talete: i 40 milioni di Arera sono ancora sul piatto

Mattia Ugolini 04 novembre 2022 a

a

a

Talete: botte da orbi tra il presidente della Provincia, Alessandro Romoli, e la sindaca di Viterbo Chiara Frontini, sul finanziamento di 40 milioni chiesto ad Arera, ma mai arrivato a destinazione.

Per oggi è stata convocata la Consulta d’ambito e la questione compare all’ordine del giorno della riunione alla luce di una trasferta romana (compiuta la settimana scorsa) di Alessandro Romoli, Chiara Frontini e altri sindaci per chiedere ad Arera se esistono ancora, ovvero se sono mai esistite, le condizioni per ottenere il prestito. Si parlerà anche della trasformazione della società in azienda speciale, come chiesto negli ultimi tempi da molti sindaci.

Talete, sindaci in silenzio dopo l'incontro con Arera



Chiara Frontini e Alessandro Romoli si sono scontrati duramente, secondo indiscrezioni, proprio durante la trasferta, allorché Arera avrebbe comunicato che la possibilità di ottenere il finanziamento di 40 milioni non sarebbe mai venuta meno, come invece avevano sempre detto Romoli e l’attuale governance di Talete.

Talete, Genova boccia l'azienda speciale

A fare da teatro all’accesa discussione tra i due sarebbe stata proprio la sede dell’autorità. Dunque, Arera avrebbe detto che l’ipotesi di finanziamento non è ancora tramontata, o meglio, che può diventare realtà soltanto a fronte di una serie di azioni che Talete dovrà fare per mettersi in regola sul fronte del risanamento dei conti.

Insomma, servirebbe una sorta di piano di rientro del deficit, posto che i 40 milioni andrebbero invece utilizzati solo per fare degli investimenti.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 3 NOVEMBRE (Edicola digitale)

Talete azienda speciale Crescono i consensi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.