Viterbo, topi all'istituto comprensivo Vanni. Il Comune ordina la derattizzazione

Topi all’istituto comprensivo Vanni. La segnalazione è partita nei giorni scorsi dall’istituto al Comune che, tramite una determina del dirigente del Terzo settore, ha già avviato un intervento per la derattizzazione, vale a dire la bonifica, dei locali dell’intero istituto.

L’allarme è scattato la scorsa settimana quando sono stati avvistati più volte dei topi in diverse stanze e aule dell’istituto comprensivo comprese quelle frequentate dagli studenti. Un fatto che ha spinto l’istituto a inviare a Palazzo dei Priori una precisa nota di segnalazione. In verità - secondo quanto si capisce dalla determinazione del dirigente - le lettere partite verso il Comune sono due nelle quali “viene segnalata la presenza di topi in alcuni locali dell’istituto comprensivo Vanni e chiesto un celere intervento risolutivo”.

Il 28 ottobre il dirigente del terzo settore (Cultura e turismo, gestione impianti sportivi e pubblica istruzione) Luigi Celestini ha dato incarico a una società specializzata di effettuare gli interventi per la bonifica. In particolare è stato chiesto un preventivo alla società Sani Procject Sas che, dopo un sopralluogo nei locali dove sono stati avvistati i topi, ha proposto un particolare intervento di derattizzazione.

Un’operazione che gli uffici di Palazzo dei Priori hanno dovuto affidare con urgenza vista la necessità di garantire dei locali salubri ad alunni, insegnanti e personale dell’istituto.

Nell’atto di incarico si precisa che l’amministrazione aveva già affidato alla stessa ditta incaricata un precedente intervento e proprio visto il lavoro svolto in precedenza è stata di nuovo scelta. In passato - si legge nella determina - “l’operatore economico ha eseguito un servizio di buon livello, utilizzando personale qualificato e garantendo un celere intervento rispettando i tempi stabiliti”.



