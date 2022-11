Viterbo, usura. Riunito il tavolo: "Bisogna agire in fretta"

04 novembre 2022 a

Si è riunito nei giorni scorsi il tavolo anti usura delle Associazioni, Fondazioni e Confidi impegnati nel contrasto e nella prevenzione del fenomeno usurario nel territorio della regione. Il tavolo anti usura ha deciso di promuovere un programma ad hoc sul quale gli enti aderenti individueranno i punti salienti da realizzare per impegnare le strutture a risolvere le problematiche finanziarie che interessano le imprese e le famiglie in questo particolare momento che attraversa il Paese.

In primis, la Regione Lazio è chiamata a prevedere idonee dotazioni nel bilancio regionale del prossimo esercizio finanziario destinate alla prevenzione e al contrasto dell’usura. Fondamentale, inoltre, è stato ritenuto l’insediamento di una commissione permanente regionale costituita da figure con documentata esperienza.

Tra le richieste anche la diffusione della legalità finanziaria, l’aggiornamento per gli operatori abilitati, lo sviluppo tecnologico per l’attività di supporto e prevenzione e la progettazione di una piattaforma web dedicata. Per tali motivi, considerata l’emergenza attuale dovranno essere coinvolte, dalla Regione tutte le istituzioni competenti: Governo, ministero dell’Economia e Finanza, Banca d’Italia, Camere di commercio e Forze dell’Ordine, così come avvenuto negli anni ’90 in occasione della grande mobilitazione che portò all’approvazione della legge numero 108. Le Associazioni, i Confidi e le Fondazioni attendono dalla Regione Lazio risposte adeguate ed immediate.

