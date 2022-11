Viterbo, parcheggio selvaggio nell'isola pedonale di Bagnaia. Le proteste

A. T. 04 novembre 2022 a

Inutile protestare a voce, perché chi lo fa si sente rispondere “passa da un’altra parte”. Vano invocare l’intervento della polizia locale, perché è difficile che possa avvenire in tempo utile. Fatto sta che i bagnaioli continuano a parcheggiare la macchina all’accesso dell’area pedonale di piazza XX Settembre, la principale del paese, a poche decine di metri da villa Lante e dunque spesso frequentata dai turisti.

A volte i mezzi in sosta consentono a malapena l’accesso di una persona per volta a piedi, ma non di una bicicletta e tantomeno di una carrozzina per disabili. Eppure nessuno di coloro che vengono rampognati da cittadini arrabbiati sente il bisogno di scusarsi: dicono tutti che l’hanno messa lì per pochi minuti, magari per prendere un caffè. Però sommando i “pochi minuti” si ottiene che in buona parte della giornata l’area è accessibile solo passando attraverso le fioriere o scegliendo l’accesso vicino alla galleria che porta al borgo medievale.

La qual cosa, secondo coloro che vengono rampognati da cittadini arrabbiati, risolve egregiamente il problema: il fatto che la sosta sia vietata in tutta la piazza, e che sia particolarmente disdicevole ostruire l’accesso pedonale, non li muove a miti consigli. Anzi. E’ chi segnala il problema che passa per eccentrico, e che nei capannelli di anziani che stazionano davanti al bar o sulle panchine viene indicato come uno che “non si fa i fatti suoi”. La filosofia dello gnorri.

