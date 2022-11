Viterbo, tangenti alla camera mortuaria. Il direttore del personale Asl: “Favori a chi pagava”

Valeria Terranova 03 novembre 2022 a

Tangenti alla camera mortuaria dell’ospedale di Belcolle. Ieri, 2 novembre, in aula la testimonianza del direttore del personale che fece scoppiare il caso nei primi mesi del 2013, riportando al direttore sanitario i rumors che si rincorrevano relativamente a presunte mance, favoritismi e indicazioni dal pronto soccorso sui pazienti in fin di vita. Motivi per i quali i titolari di alcune agenzie funebri chiesero ai dirigenti una riunione senza la presenza dei necrofori. Si tratta del processo nato dall’operazione Anubi, conclusasi con un blitz il 9 maggio 2014. Dall’inchiesta nacquero due procedimenti distinti che a maggio scorso sono stati riuniti in un unico dibattimento che si sta celebrando davanti al collegio del Tribunale di Viterbo presieduto dal giudice Elisabetta Massini.

Sul banco degli imputati due necrofori di Belcolle, Carlo Eleuteri e Fabrizio Valeriani. Per il terzo necroforo, Floriano Franklin Canela, maestro di capoeira, venuto a mancare nel frattempo, i reati sono stati dichiarati estinti. Ai due necrofori si aggiungono altri 11 coimputati, tutti legati, in maggiore o minor misura, alle agenzie funebri: Claudio Eleuteri, Enzo Bagni, Alessandro Cecchini, Alfonso De Alessandris, Francesco Pandolfi, Emiliano Pugliesi, Maurizio Fazioli, Mauro Balestri, Francesco Berna, Federico Piergiovanni, Franco Gregori e Luigi Palanca. Parte civile contro tutti gli imputati la Asl.

Ieri, come detto, ha testimoniato il direttore del personale Luca Guerrini, che ha raccontato: “Venni a sapere da una caposala e da un’infermiera che erano stati chiesti 300 euro ai familiari di un defunto per fare uscire la salma dall’ospedale. Informai subito il dottor Cimarello e organizzammo una riunione con le ditte di pompe funebri il 26 febbraio del 2013. E restammo sconcertati venendo a sapere da loro che pagavano anche e consigliai di sporgere denuncia. Lamentavano richieste di soldi, in particolare da parte dei due necrofori più anziani, Canela ed Eleuteri. Queste richieste economiche venivano chiamate ‘caffè e saluti’. Se le cifre venivano corrisposte la camera mortuaria, che di solito apre alle 9, veniva aperta prima. Al contrario, invece, i necrofori intralciavano il lavoro delle agenzie. Valeriani aveva cominciato da poco e in due occasioni mi segnalò situazioni sospette, ma gli raccomandai di tenersi lontano da questo tipo di atteggiamenti perché il modo di fare di Canela mi lasciava perplesso. Rimasi deluso dal comportamento di Valeriani dopo aver visto le registrazioni video”. Stando alla tesi accusatoria, i necrofori avrebbero intascato 50 euro a salma per segnalare in tempo reale i decessi.

