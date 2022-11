Viterbo, scuole. “Il liceo di Nepi non vuole lasciare il Midossi”

03 novembre 2022 a

“Il liceo di Nepi non vuole staccarsi dal Midossi, la comunità scolastica è contraria allo smembramento dell’istituto”. Firmato Alfonso Francocci. Il preside dell’Iis di Civita Castellana interviene in merito alla proposta del sindaco di Nepi Franco Vita di staccare le scuole superiori della cittadina dall’attuale sede principale per annetterle al Meucci di Ronciglione. Un’ipotesi su cui il consiglio di istituto del Midossi, convocato d’urgenza il 21 ottobre scorso, si era già espresso negativamente.

“La volontà secessionista degli amministratori di Nepi mi ha colto di sorpresa - dice Francocci - data la collaborazione e i segni di stima da essi ricevuti in occasione dell’avvio di anno scolastico, come pure è sorprendente la motivazione addotta di una non ben definita mancata ‘coerenza didattica’”.

Il sindaco Vita, infatti, aveva etichettato, in un post pubblicato su Facebook, il Midossi come scuola di indirizzo tecnico. “Ciò non corrisponde alla realtà dei fatti - sostiene Francocci - dal momento che l’istituto comprende, oltre al liceo di Nepi, altri indirizzi dell’area umanistica, come i licei Artistici di Civita Castellana e di Vignanello. Questa varietà di indirizzi formativi costituisce, anzi, un punto di forza della scuola, perché crea occasioni di scambio e confronto culturale”.

