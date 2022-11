Viterbo, Natale. Sarà ancora la Fantaworld a realizzare il Christmas Village

Massimiliano Conti 03 novembre 2022 a

Sarà targato Fantaworld anche il Christmas Village di questo Natale 2022. Il dirigente del settore cultura e turismo Luigi Celestini ha firmato ieri la determina con cui concede alla società guidata da Andrea Radanich l’utilizzo degli spazi pubblici per realizzare le iniziative delle prossime festività, sulla base del parere espresso il 26 ottobre scorso dalla commissione giudicatrice. Palazzo dei Priori aveva infatti emanato un avviso pubblico per assegnare gli spazi e i locali di proprietà comunale, ad iniziare dall’ex ristorante La Zaffera, da destinare all’installazione di attrazioni e attività di animazione a tema natalizio, individuando i criteri per selezionare il soggetto assegnatario. La proposta presentata da Fantaworld è risultata idonea.

La determina di Celestini di fatto sancisce la pace ritrovata tra la giunta Frontini e la società che ha organizzato il Christmas Village dal 2016 a oggi, prima in partnership con Caffeina e poi, dopo la rottura con il gruppo di Filippo Rossi, in autonomia. Nelle settimane scorse si era parlato di “sfratto” del villaggio natalizio dalla sua sede di elezione, ovvero il quartiere San Pellegrino.

L’amministrazione ha infatti introdotto nuove e stringenti regole per salvaguardare l’identità del quartiere medievale prevedendo l’estensione delle attività e attrazioni natalizie al centro storico nella sua interezza. Non solo: Palazzo dei Priori pretende, per quanto riguarda la gastronomia, scelte in linea con la tradizione natalizia: sì dunque al vin brulè e alla cioccolata calda, no invece agli hamburger e alla porchetta,

