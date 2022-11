Viterbo, religioni. Prima giornata di dialogo tra cristiani e musulmani

Daniela Venanzi 03 novembre 2022 a

a

a

Il titolo è emblematico: “Ciò che ci unisce”, la finalità quella di non trattare i temi divisivi, piuttosto puntare su quelli che accomunano. Nelle due posizioni la religione cristiana e quella islamica nella Tuscia. Teatro dell’incontro, che si terrà sabato dalle 10 alle 13, in linea con la manifestazione nazionale per la pace in occasione della XXI edizione della giornata internazionale del dialogo cristiano-musulmano (27 ottobre 2022), sarà la sala assemblee, Museo della Ceramica, della fondazione Carivit.

Dopo 19 anni torna in versione web il giornale scolastico del Colasanti

Chiara De Carolis, 44 anni, operatrice del Csv (Centro del servizio per il volontariato Lazio), parla con orgoglio di questo primo appuntamento viterbese: “Con Mohamed Kdib, presidente della comunità islamica di Viterbo, è da tempo che collaboriamo. Una comunità presente sul territorio con un buon numero di soci effettivi, si parla di circa 25 persone, e che da tempo supportiamo in diverse occasioni".

Sgarbi al lavoro per il Festival della Tuscia

"Da questo dialogo con Mohamed, sempre molto costruttivo - continua a raccontare Chiara De Carolis - è nata l’idea di un incontro annuale con i temi che uniscono le due religioni direttamente sul nostro territorio. E così dalle parole ai fatti. Sabato ci incontreremo, anche grazie alla diocesi di Viterbo con il suo referente, il diacono Giampaolo Noto Nanì dell’ufficio interreligioso, che ha dimostrato subito grande interesse per l’iniziativa e si è messo a disposizione fin dal primo momento”.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 3 NOVEMBRE (Edicola digitale)

Vittorio Sgarbi al lavoro per il festival della Tuscia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.