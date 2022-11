Viterbo, nuovi cestini per i rifiuti. Al via le segnalazioni

Mattia Ugolini 03 novembre 2022 a

Chiara Frontini fa la guerra ai cestini e si prende gli applausi delle associazioni ambientalisti. L’amministrazione comunale intende rimuovere e sostituire i cestini per la spazzatura rotti o usurati ed installarne di nuovi dove ora non ce ne sono. Il Comune ne ha ben 416 nuovi di zecca, pronti per l’uso. “Chiediamo ai cittadini - ha detto il sindaco in uno dei tanti video pubblicati sul suo profilo social - di segnalarci tutte le problematiche relative ai cestini tramite l’apposita mail”. L’indirizzo è sempre lo stesso, al quale inviare anche tutti i più disparati disagi: [email protected] Naturalmente, essendoci un appalto di mezzo, non si potranno sostituire i cestini classici - piuttosto piccoli - con altri di più grandi dimensioni per la differenziata. A spiegarlo è la prima cittadina: “Purtroppo i cestini previsti da questo appalto sono così fatti. Ne abbiamo trovati ca 400 nuovi in magazzino, sempre fatti nello stesso modo, mai piazzati, che è un peccato non utilizzare. Quindi intanto questo, poi ci miglioreremo ancora”. E, rispetto a quelli già presenti, non se ne potranno nemmeno comprare in più per ragioni economiche: “Per quanto riguarda l'acquisto di altri cestini, lo riteniamo inopportuno, poichè lo svuotamento prevede 1 euro al giorno per ognuni cestino e questo comporterebbe una nuova variazione economica e ulteriori costi nei confronti della ditta con cui siamo già in proroga”.

Una vera e propria campagna anti-degrado che, ovviamente, è stata accolta con favore dagli ambientalisti viterbesi. Questi, però, non si accontentano e chiedono di più: “Bene i cestini, ma servirebbero anche dei posaceneri urbani”, si legge in un commento social. E non è detto che Frontini non possa accontentare questa richiesta. In pochi se ne ricorderanno ma la Chiara viterbese, da sempre, è impegnata nella lotta ai mozziconi: nel 2017, assieme ad un gruppo di volontari, l’allora consigliera di Viterbo2020 ripulì via Carletti nell’ambito della campagna “Pulita è bella”, poi diventato slogan della vittoria alle comunali.

Nel mentre, c’è già chi ha pensato di installare, con mezzi propri, dei posacenere urbani vicino a Porta Romana, Porta della Verità ed in viale Trento. I dispositivi sono stati piazzati da Viterbo Clean Up grazie alla donazione di un ristoratore del centro storico.

