Michelangelo e Sebastiano, magnifico sodalizio in mostra a Viterbo

La mostra “Michelangelo e la Cappella Sistina. I disegni di Casa Buonarroti in dialogo con Sebastiano del Piombo”, inaugurata al Museo dei portici domenica 31 ottobre e visitabile fino al 15 gennaio, rende omaggio, oltre che al grande Maestro toscano, a un artista la cui fama negli utimi due decenni è cresciuta in maniera esponenziale. “E’ del Piombo ma vale oro”, scriveva non a caso Il Sole 24 Ore nel 2008, anno in cui venne inaugurata a Palazzo Venezia a Roma la prima grande mostra monografica sul pittore veneto dal titolo “Sebastiano del Piombo: 1485-1547”. A cura di Claudio Strinati con la collaborazione dei maggiori specialisti della materia, e con allestimento scenografico di Luca Ronconi, fu poi replicata alla Gemäldegalerie di Berlino. Tutto questo interesse prese le mosse, tra l’altro, da molti studi scientifici che nei tempi più recenti si erano interessati proprio dei dipinti di Viterbo: la Pietà e la Flagellazione. Tra questi quelli relativi alla mostra “Notturno Sublime”, anno 2004, curata da Claudio Strinati e Anna Lo Bianco, con un catalogo di Costanza Barbieri ancora oggi insuperato.

In quella sede vennero presentati al mondo i risultati di un’importante campagna diagnostica sulla tavola, incluse alcune indagini radiografiche al dipinto, che tuttavia nulla aggiungensero sull’esistenza o meno di un cartone preparatorio di Michelangelo (come aveva “malignato” Vasari). Di ben altro interesse, invece, le ricerche sul retro, che, grazie alla riflettografia, permisero di scorgere altri schizzi, questa volta inediti, che da Costanza Barbieri vennero attribuiti, con tutte le precauzioni del caso, proprio a Michelangelo. Si tratta di 5 schizzi preparatori di alcune parti periferiche della volta Sistina: Maachah addormentata, uno degli ignudi, uno dei personaggi nella lunetta di Salomon e, ancora, Davide e Golia in lotta, e una della figura in scorcio nell’episodio del Serpente di Bronzo. Una scoperta eccezionale, che indusse a ridiscutere l’intera opera e a riesaminare il contributo di Michelangelo sulla tavola viterbese, portando addirittura a pensare di retrodatarla al periodo antecedente alla venuta di Sebastiano a Roma (1511), ovvero al 1510. Questi dati vennero acquisiti nel 2008 per la summenzionata mostra di Roma-Berlino (ad occuparsene, incaricato da Strinati, fu il sottoscritto). Fu proprio in quella circostanza - a fronte di altri schizzi nel retro della Pietà, stavolta eseguiti da Sebastiano e preparatori per il volto della Vergine - che si ripresentò l’occasione per riaffrontare il tema centrale del ruolo ricoperto da Michelangelo, ovvero quello dell’esistenza o meno del presunto cartone preparatorio che certificherebbe il suo contributo esclusivo nella progettazione dell’opera. Ebbene, si scelse alla fine una soluzione più moderata, che prevedeva un contributo nella progettazione anche di Sebastiano. Il che non ha tolto nulla alla straordinaria scoperta, semmai ha aggiunto qualche tassello in più sulla conoscenza del capolavoro, che vede coinvolti entrambi i pittori sotto la supervisione generale del Buonarroti.

Successivamente, nel 2017, seguì la mostra di Londra, curata da Matthias Wivel, dove, al di là della risonanza della sede, le novità apportate furono pari a zero (o quasi). Tutto questo per arrivare infine a dire che la mostra appena inaugurata, che espone i progetti autografi del Buonarroti per la Sistina, è una grande occasione per riaffrontare un tema cruciale della storia dell’arte, oltre che una grande opportunità per Viterbo. Va detto che non manca qualche problema tecnico: andava migliorata l’illuminazione del retro delle tavole, che invece si rivela totalmente buia, ma Sgarbi ha comunque garantito che verranno presto sostituite le teche, che, essendo riflettenti e virando al colore lilla, non permettono ora una fruizione senza distrazioni o interferenze. Inoltre, al pubblico non specialista avrebbe fatto comodo consultare almeno una fotoriproduzione dei disegni, come avveniva prima dell’odierno allestimento: e invece no, le fotoriproduzioni sono sparite e in parte ne risente il confronto coi disegni di Casa Buonarroti. Si è preferito sacrificare tutta la recente pannellistica e si è preferito anche sacrificare (stavolta solo nella collocazione per fortuna) gli unici due pannelli didattici - posti ai margini dei muri in una ubicazione non consona rispetto al contesto delle due opere - che ben avrebbero convissuto con quelli della mostra. Una pecca risolvibile certamente con un semplice riposizionamento. Ciò detto, resta un’occasione unica questa che ci si offre: 20 importanti disegni del sommo toscano affiancati ad altri disegni d’apres e molte incisioni firmate da Giorgio Ghisi della titanica impresa della Cappella Sistina. Al di là dei tecnicismi, va dunque riconosciuto all’iniziativa il merito di aver reso finalmente giustizia ai due capolavori, ora apprezzabili in contesti cronologici diversi e dunque meglio valorizzati anche nell’illuminazione frontale.

