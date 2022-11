Viterbo, la nomina di Sgarbi a sottosegretario rinforza l'amministrazione Frontini

02 novembre 2022 a

In che modo cambieranno, con la nomina di Vittorio Sgarbi a sottosegretario, gli equilibri all’interno della maggioranza e in particolare i rapporti tra l’amministrazione comunale e l’opposizione? Posto che si tratterà di capire, nelle prossime settimane, se l’assessore alla bellezza a fronte del nuovo impegno manterrà il posto e il ruolo che gli è stato riservato da Chiara Frontini, non c’è dubbio che l’amministrazione sembra destinata ad uscire decisamente rafforzata dall’ingresso di un suo rappresentante nella compagine di governo. D’altra parte, a Sgarbi, arrivato al Mic in quota moderati, ma gradito allo stesso tempo a Giorgia Meloni, è riuscito ciò che sulla carta sarebbe dovuto essere appannaggio dei rappresentanti locali.

Non tanto Francesco Battistoni, che da Viterbo ha dovuto prendere il largo dopo le brutte vicende che hanno fatto da contorno alla caduta della giunta Arena, quanto Mauro Rotelli, che comunque, va detto, potrebbe pur sempre rientrare in gioco con la presidenza di una commissione (lui sembra che punti ai trasporti). A parte ciò, il fatto significativo è che Frontini ha, con Sgarbi, un proprio punto di riferimento molto importante a Roma e che i Fratelli d’Italia, finora assai critici sulle scelte dell’amministrazione civica, di fronte a questo mutamento di scenario non potranno più, in teoria, assumere posizioni di forte contrapposizione come accaduto finora. Un esempio: come potranno attaccare ancora Frontini e Sgarbi, come è accaduto nei giorni scorsi a causa della lievitazione dei costi della mostra con i bozzetti di Michelangelo, quando l’ingombrante critico d’arte è stato voluto al Mic da Giorgia Meloni, che ha detto di averlo scelto per l’esperienza e l’indubbia competenza? E quando, sempre l’assessore alla bellezza, ha un rapporto di ferro col ministro Gennaro Sangiuliano, espressione diretta di Fratelli d’Italia?

Per questo, come si diceva, l’amministrazione Frontini esce rafforzata in questa fase, nonostante le polemiche sollevate a livello locale proprio dai rappresentanti della destra (oltre a FdI anche la Lega). Cade, dunque, l’immagine di un’amministrazione civica non inserita nella filiera istituzionale e in quanto tale con poche possibilità di manovra. Certo, Frontini & C., per riuscire ad essere pienamente rappresentati in tutti i palazzi che contano, dovrebbero trovare appoggi anche dentro la futura amministrazione regionale, ma questo è un altro ragionamento. Al momento il risultato ottenuto con Sgarbi è già molto importante.

