Incidente Viterbo, auto si ribalta dopo scontro. Gravi due coniugi

31 ottobre 2022 a

a

a

Due persone, moglie e marito, entrambi di 82 anni, sono stati ricoverati in ospedale in codice rosso, in seguito a un incidente stradale. L’incidente si è verificato stamani a Corchiano, in via Civita Castellana. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate, e una, quella con a bordo la coppia di coniugi, si è ribaltata su un fianco.

Ubriaco e sotto l'effetto di droga provoca incidente. Denunciato 26enne

A bordo dell’altra auto si trovava solo in conducente, uscito illeso dallo scontro. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto i due 82enni erano ancora all’interno della loro auto, per cui i vigili del fuoco hanno dovuto operare per liberarli dalle lamiere prima di affidarli alle cure del 118.

Rotatorie, la Provincia un milione e 200 mila euro

I due erano vigili al momento del soccorso, ma a causa delle ferite e dei traumi riportati nell’impatto, i sanitari hanno deciso di effettuare il trasferimento in ospedale in codice rosso.

Incrocio pericoloso a Sassacci, i residenti chiedono una rotatoria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.