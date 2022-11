Viterbo, da domani cambiano gli orari della Ztl di Tarquinia

Fabrizio Ercolani 01 novembre 2022 a

a

a

Nei giorni feriali la chiusura della ztl non sarà più alle 19 ma alle 21, tutto immutato per le giornate pre-festive e festive. Una decisione che molti commercianti giudicano “inutile - dicono -, è solo un piccolo contentino dopo le continue lamentele. Nei mesi autunnali ed invernali la ztl non ha alcun senso se non quello di creare ancora più disagi a commercianti e residenti”. Una delibera di giunta e la conseguente ordinanza del comandante della polizia locale Nicola Fortuna sanciscono la modifica che, da domani e sino al ritorno dell’ora solare, ovvero il 26 marzo 2023, sarà effettiva. Una scelta, come si legge in delibera, presa dopo aver considerato che “nel periodo invernale si registra un minor afflusso pedonale nel centro storico e pertanto si ritiene opportuno modificare gli orari di transito nella zona a traffico limitato e nell’area pedonale”.

Ztl autorizzata dal ministero ma dopo un periodo di prova

Ed è proprio su questo punto che battono i commercianti: “Ci piacerebbe sapere dall’amministrazione quanti turisti, dal lunedì al venerdì, girano per le vie cittadine dalle 21 di sera alle 4 di notte da ottobre a marzo. E ci piacerebbe sapere perché questo provvedimento non è stato esteso anche al sabato e alla domenica che sono i giorni in cui le attività commerciali, soprattutto quelle del settore Horeca, hanno più lavoro. In un periodo di crisi come questo, di incertezza, di problematiche soprattutto dovute all’incremento del prezzo dell’energia, un’amministrazione dovrebbe ascoltare le istanze di chi è in prima linea e non fare orecchie da mercante pensando che uno slittamento di due ore possa essere la panacea a tutti i mali”.

Petizione per chiedere referendum su eliminazione parcometri e ztl

L’amministrazione comunale nonostante le proteste ha ritenuto opportuno “provvedere all’approvazione di un nuovo disciplinare che, pur ricalcando i principi già contenuti nel precedente, definisca e riconferma i requisiti e le prerogative delle categorie di utenti, esclusi, esonerati ovvero autorizzati in deroga, al transito e alla sosta nella ztl, tenendo conto anche di coloro che risultano in possesso di pass in precedenza rilasciati e che vada a rimodulare gli orari della stessa zona”. Inoltre l’amministrazione si riserva “l’adozione di ulteriori correttivi e miglioramenti che si rendessero necessari nelle more dell’adozione di un nuovo software gestionale che permetterà una gestione più snella del sistema di accesso ed incrementerà le casistiche ed i permessi ottenibili da parte dei cittadini, nonché la platea degli utenti autorizzati aall’accesso”.

Divino etrusco, protesta negozianti: "Siamo stati esclusi dall'iniziativa"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.