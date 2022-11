Scuole Viterbo, i comuni di Nepi e Bassano Romano avanti sulla strada dell'autonomia

01 novembre 2022 a

Vita e Maggi tirano dritti. Sia il sindaco nepesino che quello bassanese, nonostante la contrarietà del personale scolastico, sono intenzionati a portare avanti le rispettive proposte, ovvero annettere i licei nepesini all’Iis Meucci staccandoli dal Midossi di Civita Castellana e rendere autonomi da Ronciglione i licei e l’Itt di Bassano. In un lungo post pubblicato su Facebook Vita spiega le sue ragioni ricordando innanzitutto come il liceo di Nepi (linguistico e scienze umane) sia nato come sezione distaccata del Colasanti di Civita Castellana: “Successivamente, per salvare la dirigenza del Midossi, fu distaccato dal Colasanti, sua sede didattica di ispirazione umanistica e affidato al Midossi di indirizzo tecnico - ricorda il sindaco di Nepi -. Le proposte del nostro Comune riguardanti un indirizzo biomedico e musicale non sono state accolte dalla dirigenza del Midossi, e per poter avere a Nepi l’indirizzo delle scienze umane abbiamo dovuto aspettare quest’anno, perché lo scorso anno il Midossi inspiegabilmente inviò il suo parere alla Provincia il giorno successivo alla scadenza, facendo respingere la nostra proposta”.

Insomma, i rapporti tra Vita e la dirigenza del Midossi sono ai minimi termini: “Per questo - prosegue il sindaco - abbiamo in primis cercato di riportare il nostro liceo presso il Colasanti. Ma non siamo riusciti, nonostante i continui tentativi dell’assessore Perugini, a contattare l’attuale dirigente. L’alternativa era quella di prendere in considerazione la possibilità di aggregarci al Meucci di Ronciglione solo per coerenza didattica”. Per la cronaca, la prima proposta del Comune di Nepi, confermata da una delibera di giunta, era stata quella di richiedere un istituto onnicomprensivo: dalla scuola dell’infanzia al liceo. La proposta non è stata però accolta. “Non c’è stata alcuna manovra politica, nessuna imposizione dall’alto, nessun accordo o contrasti con i sindaci interessati - prosegue Vita -. Addirittura con il collega Maggi non ho avuto contatti, ma solo una volontà dell’assessorato del Comune di Nepi e della sua maggioranza di ricondurre il nostro liceo a una coerenza didattica, che con il Midossi non è stata riscontrata. Non vogliamo essere l’ancora di salvataggio di nessuno, già lo abbiamo fatto. Qualcuno del Midossi ha minacciato che avrebbe fatto di tutto per contrastare la nostra richiesta e che se ci riuscirà ce la farà pagare. Se questi sono gli intendimenti è ancora di più opportuno lasciare il Midossi, ed è sconcertante il comportamento di chi ha pronunciato questa frase”.

Da parte sua, il sindaco di Bassano Romano sottolinea come le scuole superiori locali, che attualmente contano oltre 900 studenti, siano destinate prima o poi ad essere autonome: “Le linee guida regionali - dichiara Emanuele Maggi - fissano per un istituto superiore un massimo di 1200 alunni. Una soglia che tra Bassano e Ronciglione abbiamo già superato. Già lo scorso anno avevamo deliberato per rendere autonoma la nostra sede. A maggior ragione, di fronte a questa richiesta pervenuta da Nepi, la riproporrò quest’anno. Non è pensabile infatti ritrovarsi all’interno dello stesso istituto superiore dei doppioni dei nostri indirizzi: linguistico e scienze umane, senza contare che si arriverebbe a un istituto da 1.700 studenti, in violazione quindi delle linee regionali. Sarebbe inoltre difficile per me - continua Maggi - spiegare alla cittadinanza la perdita di un’occasione di creare nuovi posti di lavoro: tra dirigente, direttore dei servizi amministrativi e profili di segreteria parliamo di 7-8 posti di lavoro che si verrebbero a creare con l’autonomia”. Anche il sindaco di Bassano smentisce l’esistenza di accordi a monte con il collega di Nepi: “Che una scuola da 900 iscritti che cresce di 60-70 alunni all’anno prima o poi acquisiti la propria autonomia è nella natura delle cose. Ogni Comune legittimamente perora la sua causa, tanto più che sia per la sede di via Vespucci che per quella di San Vincenzo sono previsti investimenti per rendere la scuola più attrattiva, sia da parte del Comune che del monastero”.

