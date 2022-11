Viterbo, ristoratrice morta in incidente. Domani funerali a Sipicciano

01 novembre 2022 a

a

a

Si svolgeranno domani alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Sipicciano, i funerali di Marta Agulli, la ristoratrice di 45 anni morta sabato notte a 300 metri da casa, in seguito a un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte lungo un rettilineo della strada provinciale che collega Sipicciano (la frazione di Graffignano dove abitava con i genitori) a Bomarzo. Ieri mattina il corpo è stato restituito alla famiglia. Il magistrato non ha predisposto l’esame autoptico, come in un primo momento era stato ipotizzato. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per far luce sullo schianto che non ha coinvolto altri mezzi. Tra le ipotesi quella di un malore o di un’improvvisa sterzata a causa, magari, di qualche animale che potrebbe aver attraversato la strada.

Auto contro bus del Cotral sulla provinciale Ortana, ragazza ferita

La scomparsa della ristoratrice, titolare di una pasticceria e di un ristorante a Bomarzo, ha sconvolto due comunità, quella di Graffignano, in cui viveva con i genitori, e quella di Bomarzo, in cui la sua attività era molto apprezzata. Il sindaco di Graffignano ha affidato a un post sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale il dolore dell’intera comunità, annunciando anche la sospensione delle iniziative in programma per la giornata di ieri. “L’amministrazione comunale, nell’interpretare il sentimento di sincera commozione per la prematura morte di Marta Agulli, si stringe al dolore della famiglia, formulando sentite condoglianze”, scrive il sindaco Piero Rossi. La festa del borgo che era prevista domenica e la giornata dedicata ad Halloween che era in programma ieri, sono state annullate per rispetto nei confronti della famiglia. Annullata anche la manifestazione organizzata a Sipicciano dalla Proloco. Grande cordoglio anche da parte del comune di Bomarzo, dove Marta Agulli lavorava e dove era stimata e ben voluta da tutta la comunità.

Canadair precipitato sull'Etna. Il pilota Matteo Pozzoli viveva a Soriano nel Cimino

“Una notizia che ci ha sconvolto - afferma il sindaco di Bomarzo, Marco Perniconi -. Una donna vitale e di grande energia che aveva voglia di investire nel nostro piccolo paese. E’ una grande perdita. Aveva una pasticceria e la trattoria Quattroequattrotto, proprio davanti al Parco dei mostri. Era riuscita a ridare vita ad alcuni stabili che erano rimasti abbandonati. Tutto il paese è sotto shock”. In un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, il sindaco di Bomarzo scrive: “L’amministrazione comunale e tutta la comunità di Bomarzo partecipa al dolore della famiglia Agulli per la prematura scomparsa della cara Marta, giovane imprenditrice che aveva scelto il nostro paese per aprire la sua attività.Di lei ci mancherà la sua giovialità e accoglienza. Ciao Marta che la terra ti sia lieve”. Post che, al pari di quello del Comune di Graffignano, è seguito da decine di commenti di vicinanza alla famiglia e di dolore per un morte improvvisa e assurda, per un incidente che al momento appare ancora senza spiegazione.

Schianto nella notte, morta la ristoratrice di Bomarzo Marta Agulli



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.