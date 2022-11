Comune Viterbo, nuove location per il giorno del matrimonio

Mattia Ugolini 01 novembre 2022 a

a

a

Il Comune spinge per la svolta su matrimoni e unioni civili, la Commissione ha approvato il regolamento per le celebrazioni in strutture private e passa la palla al Consiglio. Il documento, redatto dai consiglieri Letizia Chiatti e Luigi Gioiosi, propone di istituire anche a Viterbo le cosiddette case comunali, ossia dei siti privati come ristoranti, agriturismi, palazzi dall’importante valore storico e simbolico o, più semplicemente, degli spazi creati e gestiti ad hoc in cui poter dire il fatidico sì ed ufficializzare il vincolo matrimoniale nel pieno rispetto delle normative. Ad oggi, nonostante le case comunali siano una realtà in moltissimi comuni italiani e della Tuscia, il capoluogo non ha mai legiferato a riguardo. Infatti, i matrimoni e le unioni civili sotto le insegne del Comune possono essere celebrati soltanto nella sala di piazza Fontana Grande ma, sempre ieri, l’assemblea è intervenuta anche sulla parte pubblica: si potranno scegliere anche la Sala delle Bandiere, la Sala Regia e anche il cortile di Palazzo dei Priori. Malgrado le diverse richieste giunte negli anni e le varie iniziative politiche per poter far scegliere liberamente agli sposi il luogo dove giurarsi eterno amore - se ne parla da circa una decina di anni - nessuna amministrazione è riuscita a trovare la quadra per redigere un provvedimento.

Gli ambulanti disertano il mercatino di Natale

Ieri, con l’ausilio di legali e giuristi, la commissione è riuscita ad approvare un regolamento adeguato, che ora approderà - molto presto, forse anche la prossima settimana - in Consiglio per l’ultimo e definitivo okay. L’iter normativo e burocratico, piuttosto tortuoso, potrebbe richiedere anche dei mesi prima dell’entrata in vigore, ma una parte della maggioranza vuole pigiare l’acceleratore per riuscire a raggiungere l’eseguibilità almeno entro la fine dell’anno. Stando al dispositivo firmato da Chiatti e Gioiosi, una volta incassata l’approvazione del Consiglio bisognerà poi avviare le successive procedure per permettere ai siti interessati di trasformarsi in case comunali e, dunque, ottenere l’abilitazione per poter celebrare matrimoni ed unioni civili. Poi ci sarà la pubblicazione di un avviso e la manifestazione d’interesse. Infine un albo con tutti i siti, che verrà costantemente aggiornato e vagliato dalla giunta. Probabilmente ogni sei mesi. Bisognerà provvedere, ovviamente, anche alla regolamentazione, presumibilmente con contratti in comodato d’uso.

Defunti, al cimitero ancora poche visite. Migliorano i servizi

Entusiasta Letizia Chiatti: “Abbiamo fatto un passo in avanti per dare ai cittadini un servizio chiesto da molti”. Anche Luisa Ciambella ha commentato con favore: “Da anni i viterbesi chiedono di potersi sposare altrove rispetto alla sala di piazza Fontana Grande. Solo Soriano nel Cimino, Tarquinia, Vetralla e Tuscania al momento sono attrezzati e, finalmente, con questa proposta anche Viterbo potrà allinearsi. Ovviamente non è che ci si potrà sposare ovunque ma in siti selezionati come grandi giardini, dimore storiche e castelli con giardini. Un grande passo in avanti per trasformare Viterbo nel capoluogo che merita di essere”.

Grotte Santo Stefano, inaugurato lo sportello al cittadino e l'ufficio cimiteriale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.