Terme Inps Viterbo, tramonta progetto Federterme

E’ destinato ad essere accantonato - in parte o del tutto - il progetto di recupero delle Terme ex Inps stilato da Federterme su incarico della precedente amministrazione Arena. Il 16 novembre è in programma in Regione un incontro per dare vita a una commissione incaricata di immaginare il futuro dell’ex stabilimento dei lavoratori. Che difficilmente coinciderà con quello disegnato dall’advisor individuato a suo tempo con un bando. Per la cronaca, il progetto di Federterme prevedeva un complesso termale di lusso - addirittura la wellness spa più grande del Centro Italia - composto da un totale di 100 stanze complete di servizi: 12 camere suite superior, 31 camere suite, 42 camere 5 stelle, 15 camere 4 stelle.

All’interno un ristorante principale con 250 coperti, un ristorante gourmet con 40 coperti, una wellness spa da 300 persone e un’area dedicata ai trattamenti da 40 persone. E ancora: 12 ristoranti veloci con l’utilizzo di prodotti gastronomici della tradizione viterbese. L’investimento ipotizzato era di 32 milioni, di cui 22 necessari solo per la riqualificazione dell’area, ormai abbandonata da anni. Le ex Terme Inps avrebbero dovuto ospitare anche un centro di alta formazione per sfornare figure professionali del settore termale, da realizzare in collaborazione con l’Università della Tuscia.

Il problema, perché si possa dar corpo a un progetto così faraonico, è sostanzialmente di materia prima: l’acqua. I due pozzi a cui le ex Terme Inps dovrebbero attingere, il Gigliola e l’Uliveto, sono quasi a secco. Come emerso anche durante il recente consiglio comunale straordinario dedicato al termalismo, la portata delle due sorgenti non supera complessivamente i 3-4 litri al secondo, quando per alimentare uno stabilimento di medie dimensioni di litri ne servirebbero almeno 6-7, come spiega l’assessore al termalismo Stefano Floris.

