Emporio solidale Viterbo, 245 famiglie assistite

I dati sono quelli che arrivano a fine ottobre e fanno riferimento al numero di famiglie che si rivolgono all’emporio solidale I Care, gestito da Viterbo con Amore. I numeri parlano di 245 nuclei di cui 130 sono di nazionalità italiana e 115 di altre diverse nazionalità, 197 vivono nel comune di Viterbo e 48 vivono nella provincia. In totale si parla di un numero complessivo di 674 persone. Nei nuclei familiari è inoltre utile sottolineare che sono presenti ben 215 minori. Allo stato attuale ci sono in attesa di nuovo accesso altre 7 domande, mentre 33 sono richieste di rinnovo.

Dati che fanno riflettere, soprattutto in vista di un inverno che, complice le bollette, la crisi energetica, e l’inflazione, si annuncia davvero difficile da affrontare. Una soglia di povertà che non colpisce solo i “soliti noti”, ma anche persone che improvvisamente, dopo la pandemia, hanno magari perso il lavoro o si sono trovate nella condizione di dover affrontare una situazione economica grave e imprevista.

Ulteriori informazioni che colpiscono, sono quelle relative alla provincia, non sempre il comune più grande corrisponde ad una richiesta di accesso proporzionale. Ci sono ad esempio 13 persone di Acquapendente, 15 di Montefiascone, Ronciglione 13, Vetralla e Vitorchiano 23, Celleno e Vignanello 9. Numeri che danno l’idea del disagio nelle famiglie della Tuscia, soprattutto in previsione di una impennata nei prossimi mesi, quando il freddo e le spese da affrontare diventeranno il problema in assoluto.

