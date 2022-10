Viterbo, Vittorio Sgarbi nominato sottosegretario alla Cultura. Fuori Rotelli e Battistoni

31 ottobre 2022 a

a

a

Sindaco di Sutri, assessore alla bellezza del Comune di Viterbo e ora anche sottosegretario alla cultura. Vittorio Sgarbi entra a far parte del governo Meloni, con la nomina ufficializzata oggi.

Sgarbi lancia Bolsena Letteraria. Il programma del festival

Il critico d’arte è stato nominato sottosegretario alla cultura, nel corso del primo consiglio dei ministri che si è tenuto oggi, insieme a Gianmarco Mazzi (FdI) e Lucia Borgonzoni (Lega).

La sindaca Frontini porta giunta e maggioranza in ritiro

Nessun viterbese presente nella squadra di Governo, visto che non hanno trovato conferma le indiscrezioni della vigilia che tirava in ballo sia il deputato di FdI, Mauro Rotelli, che quello di Forza Italia, Francesco Battistoni. A quest'ultimo, in particolare, non è stata dunque confermata la nomina a sottosegretario al ministero dell'Agricoltura che aveva ottenuto durante il governo Draghi.

Viterbo, inaugurata mostra su Michelangelo e Sebastiano del Piombo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.