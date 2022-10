Viterbo viabilità, divieto circolazione tratto via Sant'Antonio

31 ottobre 2022 a

Dal 2 al 4 novembre, dalle ore 8,30 alle ore 17, attenzione alla viabilità in un tratto di via Sant’Antonio e in via Chigi. Nel dettaglio, in tali giorni e nelle suddetta fascia oraria, sarà interdetta la circolazione in via Sant’Antonio, dall’intersezione con via del Paradosso. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione in via Chigi. Divieto di sosta con rimozione anche in via Sant’Antonio, da via San Clemente fino all’intersezione con via Chigi.

Sarà infine invertito l’attuale senso di marcia in via Chigi, con senso unico di marcia nella direzione da via San Lorenzo a via Sant’Antonio, con obbligo di svolta a destra in direzione di via Valle Piatta.

Tali provvedimenti, disposti con apposita ordinanza del settore VII (n. 805 del 27-10-2022) su istanza di un privato richiedente, si rendono necessari per consentire in sicurezza lavori di smontaggio e ricollocazione di un ponteggio con l’ausilio di un automezzo su via Sant’Antonio, in prossimità del civico 27. I provvedimenti saranno portati a conoscenza degli utenti della strada mediante apposizione della relativa segnaletica anche di tipo mobile e di pre-segnalazione collocata all’ingresso di Porta Faul e all’inizio di via Sant’Antonio.

