Viterbo, la qualità è ottima ma crolla il prezzo delle castagne

31 ottobre 2022 a

a

a

Crollano le vendite e crolla il prezzo di castagne e nocciole.

Alla base del fenomeno c’è da un lato la riduzione del calibro dei frutti e dall’altro la scarsa domanda. In entrambi i casi c’è lo zampino del clima. Nel primo l’abbondante allegagione (la fase iniziale dello sviluppo dei frutti successiva alla fioritura) ha determinato una grossa produzione a cui però non ha corrisposto un’adeguata quantità d’acqua per via della siccità: il risultato sono appunto castagne molto più piccole delle norma anche se dalle ottime qualità organolettiche. Nel secondo caso, invece, le ottobrate e le temperature primaverili – destinate a quanto pare a continuare anche per buona parte di novembre - non invogliano certo i consumatori a gustare uno dei frutti autunnali e invernali per eccellenza, che di solito si consuma con il freddo, spesso davanti a un camino acceso e a un calice di vino novello.

“I prezzi delle castagne sono crollati tra il 40 e il 50 per cento - riferisce il presidente della Coldiretti di Viterbo, Mauro Pacifici – nonostante la qualità del prodotto sia davvero molto elevata. Purtroppo, dopo essere riusciti a debellare il cinipide, gli agricoltori oggi scontano letteralmente il prezzo dei forti cambiamenti climatici. Il raccolto è stato abbondantissimo ma il calibro è ridotto”.

Le dimensioni, si sa, contano e, anche quando c’è da acquistare dei frutti l’occhio vuole la sua parte almeno quanto il palato. “Se in passato – continua Mauro Pacifici – a un chilo di castagne corrispondevano una sessantina di frutti, oggi ne servono circa 90”. Più offerta, minore grandezza e temperature non proprio ideali per gustare il prodotto sono i fattori che hanno determinato dunque il crollo del prezzo. “Un quintale di castagne – è sempre il presidente della Coldiretti a parlare – lo scorso anno costava 190 euro contro i 100 euro attuali”.

Ai fattori già citati si aggiunge poi, paradossalmente, l’inflazione. Il carovita infatti induce i consumatori a risparmiare e a riempire il carrello della spesa con l’essenziale. La castagna in questo senso può essere considerata se non un lusso (visti gli attuali prezzi), comunque un prodotto voluttuario di cui molte famiglie fanno quindi a meno.

Ma non è finita: i produttori viterbesi devono fare i conti anche con la concorrenza delle castagne provenienti dall’estero, meno dolci e di qualità tendenzialmente più scarsa. Più o meno le stesse dinamiche si osservano sul fronte della nocciola: i corilicoltori stanno fronteggiando il problema dei ridotti calibri ma anche un calo della produzione di circa il 40 per cento sempre dovuto all’estate siccitosa, tanto che è stato riconosciuto lo stato di calamità regionale. Il costo quest’anno è passato dai 300 ai 250 euro al quintale, con una perdita di quasi il 20%. Anche in questo caso l’arsura non ha pregiudicato la qualità della nocciola made in Tuscia, che resta superiore agli standard di mercato. Per la cronaca, lo scorso anno le cose andarono pure peggio con la raccolta pressoché azzerata dalle gelate tardive.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.