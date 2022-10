Carabinieri salvano un'aquila ferita nel lago di Bolsena

31 ottobre 2022 a

Nel pomeriggio di venerdì scorso, i carabinieri a bordo del natante che opera nel lago di Bolsena avvistavano in acqua, tra l’isola Bisentina e la costa del comune di Capodimonte, un volatile in evidente difficoltà. Immediatamente si prodigavano per recuperarlo e scoprivano che si trattava di un’aquila “circaetus gallicus”, una specie protetta conosciuta in Italia come “biancone”. Il rapace, ferito e stremato, veniva portato a terra e successivamente, in collaborazione con la Forestale di Montefiascone, veniva affidato alle cure delle Guardie ecozoofile e ittiche di Marta per il successivo trasporto presso il Centro recupero animali selvatici della riserva del lago di Vico. L’uccello, chiamato anche “aquila dei serpenti”, di cui si nutre quasi esclusivamente, e che era in migrazione verso l’Africa, ora sta bene. E appena possibile tornerà a volare.

