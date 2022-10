Elezioni Università agraria Tarquinia, corsa a tre per la presidenza

30 ottobre 2022 a

Elezioni per il rinnovo del consiglio dell'Università agraria di Tarquinia: si va verso una corsa a tre. A pochi giorni dalla presentazione delle liste gli scenari cominciano ad essere meno nebulosi. Fratelli d'Italia ha già il nome del candidato presidente: Valentina Paterna, nome su cui converge anche l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giulivi. Nome che però non ha trovato sponda negli altri schieramenti di centrodestra. Lega, Forza Italia e Noi Moderati puntano, anche se non ancora ufficialmente, sul vice presidente uscente Alberto Tosoni. Dopo la forte presa di posizione contro il modus operandi di Fratelli d'Italia e dell'amministrazione comunale, qui si cerca un'unità di intenti anche con la parte centristi che però ha messo come vincolo l'espressione di un proprio candidato presidente. Nomi caldi quelli di Laura Sposetti e Maurizio Perinu. Il terzo candidato sarà invece l'espressione della coalizione tra centro sinistra e Tarquinia 2024. Si stanno infatti definendo gli ultimi dettagli di un patto elettorale che potrebbe presentare l'attuale minoranza comunale compatta. Un grande contenitore civico nel quale potrebbero finire esponenti di Tarquinia 2024, esponenti del partito democratico e del Movimento 5 stelle. Il tutto molto probabilmente senza l'espressione di simboli identitari e di candidature divisive. Una coalizione che potrebbe avere anche un naturale proseguo nelle elezioni comunali del 2024.

Destra frastagliata in due o tre tronconi e sinistra che cerca di aprirsi ad alleanze strategiche basate sulla condivisione di linee strategiche. In tutto ciò resta da capire come si muoveranno i partiti di centro a partire da Azione ed Italia Viva e tutto l'asse centrista. Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le 14 di martedì 8 novembre. Il corpo elettorale è costituito da tutti gli utenti, ovvero gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Tarquinia, aggiornate alla data di indizione delle elezioni. I seggi sono accorpati nella misura di uno ogni due sezioni. Il presidente dell'Università agraria è eletto con sistema maggioritario a turno unico. Risulterà eletto il candidato presidente che avrà ottenuto la maggioranza anche relativa dei voti validi. Non è possibile il voto disgiunto.

