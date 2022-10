Morta a 45 anni Marta Agulli, ristoratrice a Bomarzo

30 ottobre 2022 a

a

a

Marta Agulli, 45 anni, ristoratrice di Bomarzo è morta in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Sipicciano. La donna era alla guida della sua auto, un'Alfa Giulietta, quando per cause ancora in corso d'accertamento ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro un albero.

A dare l'allarme sono stati degli automobilisti di passaggio, che hanno notato la macchina incidentata con una persona rimasta all'interno. Per estrarre il corso della donna dall'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il personale del 118 giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Auto contro bus del Cotral sulla provinciale Ortana, ragazza ferita

L'impatto è stato violento e la donna è probabilmente morta sul colpo. Agulli gestiva la pasticceria ‘a Dolcissima e la trattoria Quattroequattrotto a Bomarzo, vicino al Parco dei Mostri. Era molto conosciuta e stimata, tanti i messaggi di cordoglio pervenuti alla famiglia.

Camionista travolto da rimorchio: ferito gravemente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.