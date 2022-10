Skylab Studios di Tarquinia si aggiudica il premio Italia Medievale

30 ottobre 2022 a

a

a

Skylab Studios di Tarquinia ha vinto il premio Italia Medievale categoria Multimediale, Il Premio Italia Medievale, istituito nel 2004, viene assegnato annualmente a personalità, istituzioni e privati che si sono distinti particolarmente nella promozione e valorizzazione del patrimonio medievale dell’Italia. Lo studio di comunicazione visiva nato a Tarquinia svolge una importante opera di valorizzazione del patrimonio dei borghi medievali della Tuscia.

“Siamo veramente orgogliosi di questo riconoscimento. – dice il direttore marketing Marco Piastra. – Il 2022 è stato un anno di grande crescita per la nostra azienda partendo dal premio internazionale Media Innovator Award come specialisti dell’anno in realtà virtuale, l’apertura della nostra sede negli Emirati a Dubai proprio durante l’Expo, il raggiungimento dell’ambizioso traguardo dei primi 150 comuni che hanno scelto le nostre soluzioni e ora il Premio Italia Medievale, ma l’anno non è ancora finito e abbiamo ancora alcune sorprese da rivelare”.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 26 novembre 2022 a Milano, al museo Wow spazio fumetto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.