Viterbo, caro energia. Luci dei monumenti spente dopo le 22 ad Acquapendente

30 ottobre 2022 a

a

a

“L'amministrazione comunale sta mettendo in campo una serie di azioni per arginare il rincaro di elettricità e gas, a sostegno di famiglie e imprese con interventi immediati il cui impatto sarà visibile nel medio termine". Alessandra Terrosi, sindaco di Acquapendente, risponde all’interrogazione della minoranza sulle iniziative economiche e sociali volte a combattere il caro bollette.

“Ci dispiace rispondere in ritardo alle legittime richieste dell’opposizione - continua Terrosi -, ma non c’è alcun disinteresse verso i disagi dei cittadini. È opportuno ricordare che ci troviamo in una complessa situazione a livello nazionale e internazionale. In tale contesto, il Parlamento ha varato provvedimenti a beneficio di enti locali, imprese e privati cittadini e altri sono attesi. Allo stesso modo gli stati dell’Ue hanno posto le basi per iniziative comuni come l’adozione di un tetto al prezzo del gas. Il Comune farà tutto ciò che è nelle sue possibilità, ma è impensabile che sopperisca da solo a simili rincari”

Caro bollette, 630 mila famiglie in difficoltà con i pagamenti

Comunque, per quanto riguarda gli interventi più urgenti, a settembre e ottobre 2022 sono stati erogati aiuti a circa 30 nuclei familiari in difficoltà, per sostenerli nel pagamento delle bollette. Nella prima settimana di novembre sarà temporizzata l’illuminazione dei monumenti nel capoluogo e nelle frazioni e che, laddove non è stato fatto, sarà efficientata con nuovi fari led.

“Lo spegnimento programmato - spiega Terrosi - avverrà alle ore 22 nei giorni feriali e all’una nei festivi. Stesso discorso per le luminarie natalizie, tutte a led e temporizzate. Tra le strategie messe in atto c’è inoltre l’avvio delle azioni per le comunità energetiche: il Comune ha incontrato Cna e Legacoop, che hanno coinvolto le attività produttive locali per divulgare e approfondire il tema, e non si esclude il coinvolgimento di altri soggetti competenti in materia- precisa il sindaco -. Per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili, il consiglio comunale ha già approvato il Paesc (Piano d’azione per energia sostenibile e clima) nel 2021, mentre dal 2019 è in essere un accordo con l'Università della Tuscia per individuare misure di contenimento della spesa energetica negli edifici pubblici”.

Energia rinnovabili, dalla Tuscia 3,64% di adesioni alla campagna della Regione Lazio

Intanto “nell’ultima seduta - conclude il sindaco Alessandra Terrosi -, il consiglio comunale ha approvato una variazione di bilancio con cui le spese energetiche sono coperte fino a dicembre 2022 attraverso i fondi Covid e ha accolto un ordine del giorno per la richiesta di misure nazionali ed europee per il contenimento del caro energia, approvate anche nei Consigli di frazione”.



Efficientamento energetico. Allegrini (FdI): "Frontini non sa di cosa parla"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.