Viterbo, presepe vivente a Tarquinia. Al via le iscrizioni per gli aspiranti figuranti

Presepe vivente, si aprono le iscrizioni, per l’adesione dei figuranti. A comunicarlo l’associazione “Presepe Vivente di Tarquinia”, che invita i cittadini ad aderire numerosi all’evento, che sicuramente è un’attrattiva importante per il turismo ed i visitatori nel periodo natalizio. I moduli per l’adesione saranno distribuiti a breve presso alcuni esercizi commerciali, ma si può aderire anche direttamente utilizzando i social.

Contribuire alla rinascita del presepe vivente significa quindi partecipare ed i figuranti sono indispensabili per la riuscita dell’evento. Aperte quindi le iscrizioni per la rappresentazione in programma nei giorni: 26 dicembre 2022 e 2 e il 6 gennaio 2023.

Quest’anno l’evento torna nel centro storico, nel borgo medievale della chiesa di Santa Maria in Castello, coinvolge 300 comparse che, insieme a giocolieri, fachiri e danzatori, daranno vita ai quartieri dell’antica Betlemme, al mercato, alle botteghe degli artigiani, alla corte di re Erode, alle fattorie degli agricoltori.

“Il ritorno del presepe vivente, dopo tre anni, è un segnale importante di ripartenza per la comunità tarquiniese – sottolineano gli organizzatori -. Le comparse hanno un ruolo fondamentale per la riuscita della rievocazione. Ci auguriamo che le adesioni siano numerose”. Nell’attesa che siano stampati i moduli, presto disponibili nelle attività commerciali del centro cittadino, è possibile scrivere tramite whatsapp al numero 335 7287173 o alla pagina Facebook “Presepe vivente di Tarquinia”.

“Nelle prossime settimane – concludono - comunicheremo i nomi dei negozi in cui sarà possibile ritirare lo stampato per aderire alla manifestazione e indicheremo dove sarà possibile consegnarlo”.



