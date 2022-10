Viterbo, in pensione Sandro Grattarola medico di base di Vignanello da oltre 40 anni

Nicola Piermartini 30 ottobre 2022 a

Alla fine del mese, va in pensione il dottor Sandro Grattarola, classe 1952, uno tra i medici di famiglia di Vignanello. Oltre quarant’anni di servizio, la maggior parte dei quali trascorsi come, appunto, medico di base. L’impegno nel sociale, già evidenziato in gioventù, è stato il denominatore comune della vita del professionista.

Studente esemplare prima, attivo, quindi, in varie associazioni, anche assessore comunale alla Sanità, il servizio del dottor Grattarola è stato caratterizzato da passione e serietà. Oltre alla professionalità, doti riconosciute della sua attività sono state la disponibilità incondizionata e l’interessamento continuo alle esigenze e alle problematiche degli assistiti, considerati, si può affermare, come amici. E non sono aspetti secondari: la vicinanza e l’incoraggiamento del “proprio” medico fanno miracoli, talvolta.

Di seguito, alcuni brani eloquenti di una lettera, che il dottor Grattarola ha indirizzato ai propri pazienti: “Ho vissuto le sofferenze, il dolore, i timori, le preoccupazioni e i lutti di molte famiglie, come anche tante gioie e gratificazioni. Questo capitale di sentimenti ha rappresentato una scuola di vita, che mi ha fatto crescere come uomo e come medico. Resterò sempre medico, pronto a dare consigli e pareri a chi vorrà, offrendo la mia disponibilità per tutti e per tutto”.

