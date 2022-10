Viterbo, scuole. Guerra tra sindaci per il dimensionamento scolastico

Massimiliano Conti 30 ottobre 2022 a

Da una parte la “secessione” dei licei e dell’istituto tecnico di Bassano Romano dallo scientifico Meucci di Ronciglione. Dall’altra l’aggregazione a quest’ultimo dei licei di Nepi a danno del Midossi di Civita Castellana. Sono i tentativi in corso, in vista del prossimo dimensionamento scolastico, nella Bassa Tuscia dove gli istituti superiori sono in fibrillazione per le possibili conseguenze dell’ennesima partita a scacchi politica giocata sopra la testa di centinaia di lavoratori (insegnanti e personale Ata) e di migliaia di studenti. Per venerdì le rsu del Meucci di Ronciglione hanno convocato un’assemblea sindacale di tutto il personale.

In questa partita i giocatori principali sono tre: il sindaco di Bassano Emanuele Maggi, quello di Nepi Franco Vita e la Provincia, a cui è in capo il dimensionamento, ferma restando l’approvazione finale da parte della Regione Lazio, che di solito però si limita a vidimare quanto stabilito a Palazzo Gentili.

Andò così lo scorso anno, quando, nonostante la sollevazione dei lavoratori e delle famiglie degli studenti, il liceo di Tuscania fu staccato dall’istituto superiore di Tarquinia e aggregato all’Ite Paolo Savi di Viterbo, per salvare quest’ultimo, colpito dal crollo di iscritti, dalla perdita della dirigenza e della segreteria. Stavolta però non ci sono scuole da salvare perché sia il Meucci di Ronciglione con le sue sedi distaccate di Bassano (linguistico, scienze umane e istituto tecnico e tecnologico) che il Midossi di Civita Castellana con i licei di Nepi (linguistico e scienze umane) scoppiano di salute. Il problema è allora solo assecondare la volontà di potenza dei sindaci.

